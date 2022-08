Roma, aumenta la concorrenza per Chalobah: c’è l’interesse di Tottenham e Inter

La Roma è alla ricerca di un difensore centrale per completare la rosa. Sfumato Senesi adesso l'obiettivo per il reparto arretrato è Chalobah. Il difensore del Chelsea, inoltre ,può giocare anche come mediano. Secondo quanto riportato da sito inglese "Evening Standard" la concorrenza per il classe 1994 è tanta. Infatti, non ci sono solo i giallorossi ma anche l'Inter e il Tottenham di Antonio Conte. I Blues non vorrebbero privarsi dell'inglese ma in caso di arrivo di Fofana il club londinese è disposto ad aprire al prestito. L'ex Lorient è il profilo giusto per Mourinho.