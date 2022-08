Bailly a un passo dal Marsiglia: accordo con lo United, mancano solo i dettagli

Sta per sfumare definitivamente Eric Bailly, uno dei nomi accostati con più insistenza alla Roma in questi giorni. Il Marsiglia - secondo 'RMC Sport' - avrebbe trovato l'accordo definitivo con il Manchester United per il difensore. Il classe '95 in scadenza 2024, a meno di sorprese, si trasferirà in Francia in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, che può diventare obbligo in base alle prestazioni dell'ivoriano e della qualificazione in Champions dell'OM. In questo momento il club del presidente Longoria sta discutendo con gli agenti di Bailly gli ultimi dettagli del contratto.