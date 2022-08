Calciomercato, Zakaria in uscita dalla Juventus: la Roma ci pensa

Giorni caldi per il calciomercato a 11 giorni dalla chiusura. La Roma è sempre attiva su diversi fronti, anche per quanto riguarda il centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus si vuole liberare di Zakaria per arrivare a Paredes. Il centrocampista svizzero piace in Bundesliga, al Borussia Dortmund, ma i giallorossi potrebbero farsi sotto. Il giocatore era un obiettivo della Roma a gennaio e non è escluso che Pinto possa formulare un'offerta per l'ex Monchengladbach. Al momento la priorità è Andrea Belotti che ha un patto di ferro con il club di Mourinho ma deve ancora aspettare per il suo trasferimento nella capitale.