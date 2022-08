La Cremonese a un passo da Felix e pensa a Saric

Sembra invece quasi in dirittura d’arrivo l’accordo con la Roma per ottenere a titolo definitivo (circa 7 milioni) il giovane attaccante ghanese Felix Afena-Gyan , classe 2003 scrive Giorgio Barbieri su La Gazzetta dello Sport . . Il trasferimento potrebbe essere annunciato fra sabato e domenica. La Cremonese potrebbe chiedere alla Reggina, in cambio di Valzania (più conguaglio a favore dei marchigiani), il centrocampista bosniaco Dario Saric , classe 1997. Il giocatore, che ha anche richieste dal Palermo e da qualche altra società di serie A, andrebbe a rinforzare un reparto a cui manca ancora, oltre a Castagnetti , un altro uomo bravo nella costruzione del gioco.

La società comunque si muove con cautela perché attende di capire cosa farà la Juventus con Nicolò Fagioli, il giocatore che l’anno scorso è stato uno dei protagonisti della promozione in serie A della squadra grigiorossa. Fagioli, classe 2001, ha rinnovato il contratto con la società bianconera sino al 2026 ma l’allenatore Allegri non ha ancora deciso se mantenerlo in rosa o se dare il via libera ad un nuovo prestito. In questo caso la Cremonese è favorita. Non è un caso che Fagioli, nel giorno di libertà dalla Juventus, abbia scelto di vedere all’opera a Ferrara i suoi ex compagni contro la Ternana.