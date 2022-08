Cassano: “Nessuno ha veramente voluto Dybala. Non è un fenomeno, Sanchez è più forte”

Antonio Cassano torna a parlare di Roma. Nella consueta cornice della Bobo TV, l'ex giallorosso ha espresso la propria opinione riguardo l'arrivo di Paulo Dybala nella Capitale: "A 29 anni se sei forte la Juventus non ti manda via. Le 4-5 squadre più forti non l'hanno preso in considerazione nemmeno come riserva". Inizia così l'intervento dell'ex fantasista che poi prosegue: "L’Inter lo ha parcheggiato, poi ha preso Lukaku e gli ha detto 'vai a casa'. Con tutto il rispetto, è andato alla Roma per solo 5 milioni annui quando ne voleva 10. Lo dico dai tempi del Palermo: non è un fenomeno. Perché nessuno squadra top l'ha voluto, nemmeno Arsenal o Manchester United? L'Inter non è mai stata interessata, ha fatto una sceneggiata per poi prendere Lukaku". Cassano ha poi concluso facendo anche di un paragone con AlexisSanchez: "I nerazzurri hanno dato via Sanchez che era più forte di Dybala. Il Milan ha preferito aspettare due mesi De Ketelaere, mentre lui è andato in una squadra che è arrivata sesta a guadagnare cifre non astronomiche".