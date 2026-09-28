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Svolta per lo Stadio della Roma

Quella di oggi è stata una giornata storica per la Roma e per la città. Questa mattina si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria sul progetto del nuovo stadio giallorosso a Pietralata, presieduta dal commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032 Massimo Sessa. Al termine della Conferenza è arrivato il parere favorevole e il commissario Sessa ha rilasciato l’autorizzazione unica per la realizzazione del nuovo impianto. La Roma può ora guardare alla fase operativa del progetto. Secondo il cronoprogramma, l’obiettivo è quello di avviare i lavori nel marzo del 2027. adesso la palla passa direttamente alla Roma e ai Friedkin che dovranno lavorare al progetto esecutivo: un documento molto più dettagliato rispetto a quello approvato finora, nel quale dovranno essere definite nel concreto tutte le opere previste e recepite le prescrizioni emerse durante la Conferenza dei Servizi. Il progetto dovrà poi superare le necessarie verifiche e la validazione prima dell’apertura del cantiere. Parallelamente partiranno le gare pubbliche.

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