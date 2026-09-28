Il nuovo stadio della Roma si farà. A certificarlo è stato l'ok arrivato oggi della Conferenza dei Servizi che ha rilasciato l’autorizzazione unica per la realizzazione del nuovo impianto. Un passaggio burocratico fondamentale per l'effettiva realizzazione dell'impianto. Un passaggio fondamentale che chiude sostanzialmente la lunga fase autorizzativa e apre quella operativa del progetto.

I prossimi passi

L'arrivo del Commissario per per gli stadi di Euro 2032 Massimo Sessa ha accelerato ogni processo di autorizzazione e adesso la palla passa direttamente alla Roma e ai Friedkin che dovranno lavorare al progetto esecutivo: un documento molto più dettagliato rispetto a quello approvato finora, nel quale dovranno essere definite nel concreto tutte le opere previste e recepite le prescrizioni emerse durante la Conferenza dei Servizi. Il progetto dovrà poi superare le necessarie verifiche e la validazione prima dell’apertura del cantiere. Parallelamente partiranno le gare pubbliche. La principale riguarderà la realizzazione e la gestione dello stadio e l’assegnazione del diritto di superficie sull’area. Alla procedura potrà partecipare anche il club giallorosso, che ha promosso e finanziato lo sviluppo del progetto. Ci saranno poi le procedure relative alle opere accessorie e di urbanizzazione, cioè gli interventi necessari per rendere funzionale l’intero quadrante di Pietralata insieme al nuovo impianto. Nel progetto rientrano infatti lavori sulla viabilità e sugli accessi, parcheggi, la sistemazione dell’area della metro, spazi pubblici e verdi e altre infrastrutture complementari allo stadio. L’impianto avrà una capienza di 60.605 spettatori, con circa 23mila posti nella Curva Sud. L’obiettivo resta quello di arrivare alla posa della prima pietra nel marzo 2027. Secondo il nuovo cronoprogramma illustrato da Gualtieri, il cantiere potrebbe durare circa due anni e mezzo e consentire quindi la chiusura dei lavori già entro la fine del 2029.