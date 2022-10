Verso Samp-Roma: Zaniolo e Karsdorp in gruppo. Esordio in panchina per De Rossi

La Roma prosegue la preparazione in vista della trasferta contro la Sampdoria , valida per la decima giornata di Serie A . Dopo la seduta di ieri pomeriggio, oggi la squadra è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria . José Mourinho deve gestire le forze per i prossimi impegni, fino alla sosta per il Mondiale. Lavorano con il resto del gruppo sia Zaniolo che Karsdorp , ma la disponibilità per la gara di lunedì sera (ore 18:30) del terzino olandese andrà verificata. Lo Special One dovrà monitorare anche le condizioni di Kumbulla , che oggi si è allenato a parte e rischia di saltare la sfida di Marassi dopo l'affaticamento accusato mercoledì, che lo ha lasciato in tribuna nella sfida di Europa League con il Real Betis .

Oggi c'è stato anche l'esordio sulla panchina della Spal per Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma, che oggi aveva tutti gli occhi puntati addosso, non è andato oltre lo 0-0 in casa del Cittadella. Nel post gara ha spiegato le sue emozioni per questa giornata speciale: "Prima della partita ho detto le cose che mi venivano, non me le sono preparate ma ci ho pensato lì per lì. Quello che mi ricordo è che li ho ringraziati per la disponibilità, non so se allenerò per altri sei mesi e poi smetterò o 30 anni vincendo tutto. Di sicuro questo giorno non me lo dimenticherò mai, è stato un piacere farlo accanto a loro che sono stati straordinari".