Trigoria, Zaniolo e Karsdorp ok. Kumbulla si allena a parte

Lalbanese è rimasto fuori col Betis per un affaticamento, spera di recuperare per lunedì: domani decisiva la rifinitura

Dopo la seduta di ieri pomeriggio, oggi la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al centro sportivo di Trigoria in vista della trasferta di lunedì contro la Sampdoria. La squadra, dopo la consueta divisione in due gruppi di ieri, si è riunita dividendo la seduta tra il lavoro atletico tra scatti e skip e quello tecnico e tattico, con esercitazioni sul possesso palla. Mourinho deve gestire le forze, centellinarle se necessario. Zaniolo e Karsdorp si sono rivisti di nuovo con il resto dei compagni, la disponibilità dell'olandese andrà verificata. Così come quella di Marash Kumbulla, che oggi si è allenato a parte e rischia di saltare la sfida di 'Marassi' dopo l'affaticamento accusato mercoledì che lo ha lasciato in tribuna col Betis. Sarà decisivo l'allenamento di domani.