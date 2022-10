Sampdoria, allenamento tra atletica e tattica. Terapie per Murillo

Come la Roma, anche la Sampdoria stamattina è scesa in campo per l'allenamento a due giorni dal Monday Night della decima giornata di Serie A. In vista della sfida casalinga con i giallorossi, Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto sul campo 2 del “Mugnaini” una seduta mattutina caratterizzata da attivazione atletica, esercitazione tattica e partitella a campo ridotto. Per quanto riguarda i singoli, Manuel De Luca ed Harry Winks hanno seguito i rispettivi percorsi di recupero; terapie e fisioterapia per Jeison Murillo. Domani - come sottolinea il club blucerchiato - è in programma la rifinitura pomeridiana. Il centrale colombiano non sarà a disposizione.