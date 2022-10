Il sogno di Esposito, allenato dall’idolo De Rossi. E spunta il tatuaggio di Totti

Il centrocampista della Spal ha trovato in panchina un idolo come De Rossi, con una grande passione per lo storico numero 10 giallorosso

La Spal diventa sempre più giallorossa, nonostante i colori sociali che invece richiamerebbero i rivali della Lazio, il bianco e il celeste. Una bandiera della Roma come Daniele De Rossi ha trovato infatti a Ferrara uno, si può dire, con il suo stesso idolo che è Francesco Totti. Si tratta di Salvatore Esposito, talentuoso centrocampista convocato anche in Nazionale da Mancini (e lo stesso De Rossi). Oggi, in un frame colto sui social durante la partita, è risultato evidente il tatuaggio sul braccio del calciatore che raffigura proprio Totti, di spalle, con la maglia numero 10. Un disegno realizzato da Alberto Marzari, lo stesso che ha tatuato anche José Mourinho. Una passione mai nascosta dal classe 2000, che qualche anno fa aveva raccontato: "Totti è sempre stato il mio punto di riferimento, infatti ho tatuaggio del capitano con la maglia della Roma. Adesso guardo spesso i video di De Rossi che penso sia il mediano più completo in circolazione, poi ho sempre guardato quelli di Pirlo".