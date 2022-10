De Rossi: “Non so se smetterò subito o vincerò tutto, ma è un giorno indimenticabile”

Dopo la prima partita in panchina, è arrivata anche la prima intervista postpartita in questa veste per Daniele De Rossi. L'allenatore della Spal ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il pareggio per 0-0 in casa del Cittadella all'esordio assoluto: "No, è stata una partita non bellissima. Sapevamo potesse essere spigolosa per le loro grandi doti atletiche. Dobbiamo lavorare sui principi che abbiamo visto in questi 3-4 giorni. In tanti perdono qui a Cittadella, cerchiamo di essere positivi, si può fare molto meglio a livello tecnico e fisico, su cui sono preoccupato perché ho visto tanta gente con i crampi e in difficoltà".