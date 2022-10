Messi incoraggia Dybala in vista del Mondiale: “Ci sarà tempo per recuperare”

“Sarà un Mondiale differente, si giocherà in un periodo diverso rispetto al passato. Qualsiasi minima cosa può buttarti fuori. - dice Leo Messi intervistato da TycSports. - Ma credo che non bisogna giocare pensando agli infortuni, può essere controproducente. La cosa migliore è lavorare normalmente, giocare come sempre, è il modo migliore. Io credo che ci sarà tempo per recuperarli“.