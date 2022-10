Ilary a Trigoria per Cristian. La Roma U18 batte il Napoli, Totti resta in panchina

Il quasi 17enne figlio della leggenda giallorossa non è entrato nella vittoria per 2-0 dei compagni e non ha ancora trovato molto spazio. In tribuna al 'Di Bartolomei' oggi c'era anche la mamma

Ilary Blasi a Trigoria per Totti. Ovviamente al campo 'Agostino Di Bartolomei' in campo c'era il figlio Cristian, che fa parte della Roma under 18 guidata dall'allenatore turco Tugberk Tanrivermis. Oggi i giallorossi hanno ospitato il Napoli nell'anticipo della quinta giornata del girone A, ma il figlio della leggenda giallorossa è rimasto in panchina per tutta la partita. La Roma, sotto gli occhi di Ilary in questi ultimi giorni balzata agli onori della cronaca per il burrascoso divorzio da Francesco, ha battuto gli azzurri con il risultato di 2-0 grazie alle reti maturante in cinque minuti nel primo tempo prima di Bolzan su rigore e poi Graziani. Cristian Totti, 17 anni a novembre, quest'anno fa parte dell'Under 18, ma non ha ancora trovato molto spazio.