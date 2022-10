De Rossi, 0-0 all’esordio: Spal bloccata dal Cittadella in 11 contro 10 per un tempo

Non se lo sognava probabilmente così l'esordio assoluto in panchina, Daniele De Rossi. Il nuovo allenatore della Spal, che oggi aveva tutti gli occhi puntati addosso, non va oltre lo 0-0 in casa del Cittadella. Una partita decisamente non bella e con poche occasioni, ancora più chiusa dall'espulsione nel finale del primo tempo di Danzi, che ha lasciato i patavini in 10. Anche in superiorità numerica, però, la squadra di De Rossi non riesce a sfondare e creare tante chances. Anzi, negli ultimi minuti rischia anche di capitolare sul contropiede dell'ex Lazio Tounkara (nel Cittadella gioca anche l'ex Roma Antonucci). L'avventura della bandiera romanista è ovviamente agli inizi, impossibile pensare di vedere risultati già oggi. La Spal sale così a 10 punti in classifica, gli stessi del Cittadella, con pochissimo margine sulla zona playout. Ci sarà tempo per lavorare. Nel pomeriggio di Serie B sicuramente da segnalare anche il gran gol di Kevin Strootman con la maglia del Genoa, decisivo per la vittoria del Grifone in casa del Cosenza.