Mancava solamente l'ok del CASMS che è arrivato in mattinata per la vendita dei biglietti del settore ospiti del Tardini. I tifosi giallorossi potranno viaggiare verso Parma e dalle 16 su Vivaticket sarà possibile acquistare i tagliandi (40 euro). Sarà necessario essere in possesso della Fidelity Card AS Roma e a disposizione ci saranno circa 2000 posti. Il match è in programma sabato alle ore 18. Prevista un'invasione giallorossa in Emilia per spingere Malen e compagni verso i tre punti che permetterebbero di rimanere in scia di Inter e Lazio. Poi mercoledì la trasferta di Parigi: al Parco dei Principi ci saranno 1500 romanisti.