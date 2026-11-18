"Malen sta facendo bene nella Roma, ma nel mio prime ero più forte". Sarà la vicinanza ad Antonio Cassano (che ha detto recentemente di essere stato migliore di Totti e Baggio), ma anche Nicola Ventola fa discutere. L'ex attaccante di Bari e Inter (38 gol in totale in serie A) ha partecipato al solito gioco dei paragoni per Betsson.Sport. E alcune risposte sono decisamente sorprendenti considerato che Ventola era poco più di una comparsa in quella serie A come dimostrano anche le zero presenze in nazionale. L'ex attaccante ha iniziato dicendo di essere stato più forte di Varela, Lucca, Kolo Muani e Raimondo. E fin qui nulla di particolarmente strano. Poi arrivano i paragoni pesanti. Il primo con Hojlund, e qui l'ex Bari non ha esitazioni: "Prendo me stesso". Stesso discorso nel paragone con Ramos del Milan. Poi quello con Malen. "Dico che prendo ancora Ventola perché Malen è da poco che fa la prima punta". E in meno di un anno solare ha già segnato ben più della metà dei gol in carriera di Ventola in serie A. Si arrende Ventola di fronte a due interisti (sarà un caso?). "Thuram sa fare tutto come piaceva a me. È superiore a me. Pio Esposito ha già segnato 9 gol in Nazionale, lui è un bomber. Io avevo più caratteristiche ma dico lui", conclude Nicola.