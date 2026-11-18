A Trigoria mancano solamente i tre argentini. Domani Castro, Balerdi e Soulé torneranno nel centro sportivo e inizieranno a lavorare con Gasperini in vista della trasferta di Parma. Tutti e tre hanno riposato nell'ultima amichevole contro il Costa Rica, mentre nella prima con l'Uruguay Matias è sceso in campo nel secondo tempo e il centrale ha giocato 90 minuti. Diverse critiche per Leonardo che è stato anche protagonista dello sfortunato episodio dell'autogol, ma sui social ha scritto un messaggio d'amore per l'Argentina: "Non c'è niente di più bello che rappresentare il nostro paese. È un orgoglio condividere questi momenti con questo gruppo"