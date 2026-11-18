Meglio tardi che mai. A tre giorni dalla sfida contro il Parma alla ripresa del campionato è arrivato il sospirato via libera. L'ok del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), è arrivato stamattina ed è stato così annullato il possibile divieto alla tredicesima trasferta sulle ultime quindici. L'Osservatorio aveva rimandato la decisione al Casms che si era preso ulteriori giorni di tempo per capire se vietare l'ennesima partita fuori casa. Il motivo di una riflessione così lunga era da far risalire agli incidenti avvenuti fuori dal Tardini nel 2025. E ha suscitato non poche polemiche anche a livello politico. Ma in mattinata è arrivato il via libera anche per i residenti nel Lazio a patto di essere in possesso della AS Roma Card (ex Fidelity Card o Club Privilege). La vendita dei biglietti dovrebbe scattare nelle prossime ore e consentire così alla Roma di avere i suoi tifosi. Che non saranno certo pochi nonostante i pochi giorni a disposizione per organizzarsi.