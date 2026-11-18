Meno tre alla sfida contro il Parma. Sabato i giallorossi sfideranno la squadra di Gilardino al Tardini con l'obiettivo di rimanere in scia di Lazio e Inter. Dybala e Mancini - come ieri - si sono allenati col resto del gruppo, mentre Svilar e Gollini hanno svolto solamente una parte dell'allenamento con i compagni. Mile migliora, ma sta riprendendo pian piano confidenza col calciare il pallone dopo la frattura da stress al quinto dito del piede. Domani il gruppo sarà nuovamente al completamente. Soulé, Balerdi e Castro torneranno a disposizione a partire da giovedì dopo gli impegni con la nazionale argentina. Venerdì la conferenza stampa di Gasperini, poi nel pomeriggio la partenza verso Parma.