Verso Milan-Roma nel segno di Pellegrini e Dybala. A Trigoria si ricorda Vialli

Pellegrini e Dybala guidano la Roma nel 2023

Il 2023 della Roma si è aperto nel segno di Pellegrini. Prima la dichiarazione d’amore per la squadra che tifava sin da bambino: "La fascia è la realizzazione di un sogno, ma conta essere capitano". Poi il rigore decisivo contro il Bologna che ha regalato i tre punti alla formazione di Mourinho. Non è andata bene, invece, alla Primavera di Federico Guidi, che ha perso 2-1 in trasferta contro la Fiorentina. Tornando alla prima squadra, Lorenzo è l’uomo in più di José. Infatti, il 40% delle reti giallorosse nascono dal suo piede destro. Chi dovrebbe segnare di più è Abraham che, secondo l'osservatorio del CIES, è al 95esimo posto dei migliori calciatori al mondo per valore di mercato. Insieme al capitano, l'altra certezza di Mou è Paulo Dybala. Nessun problema fisico per la Joya: domenica (ore 20:45) sarà a San Siro per il big match contro il Milan. Anche Nicolò Zaniolo si è allenato in gruppo e partirà con i compagni per la trasferta. Rischia di non esserci, invece, Camara che ha accusato un problema alla caviglia nella seduta odierna.