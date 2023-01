Dybala e Zaniolo a San Siro

Le condizioni fisiche dei due usciti dal campo anzitempo contro il Bologna non spaventano Mourinho

Non si ferma la Roma dopo la vittoria sofferta di misura contro il Bologna all'Olimpico, scrive Paolo Dani su Il Tempo. All'indomani del primo successo del 2023, la squadra di José Mourinho è tornata a lavorare a Trigoria in vista della trasferta contro il Milan di domenica. Non preoccupano le condizioni di Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo. L'argentino mercoledì all'Olimpico contro il Bologna è uscito per crampi dovuti probabilmente al fatto che non che a un certo punto aveva fatto preoccupare, ma entrambi dovrebbero essere disponibili per la prossima sfida. Sul campo ieri hanno lavorato solo quei giocatori che non sono partiti titolari contro i rossoblù.

Lo Special One non sembrerebbe intenzionato a cambiare molto in chiave formazione contro il Milan e potrebbe rimandare in campo più o meno la stessa Roma vista all'Olimpico contro il Bologna. In attacco l'insolita coppia Dybala-Zaniolo con Abraham pronto a sedersi di nuovo in panchina.

Mourinho molto probabilmente riproporrà il 3-5-2 anche contro il Milan: da sciogliere però diversi rebus di formazione, a partire dalla fascia sinistra, con Zalewski favorito su El Shaarawy. A centrocampo il giovane Tahirovic è in ballottaggio con Matic per una maglia da titolare. Cambiare il meno possibile quindi per cercare di consolidare il gruppo, rinsaldare vecchi meccanismi che sembravano incastrati e non invertire la tendenza aperta con il successo nella prima gara del 2023 col Bologna. Ma è chiaro che quella con il Milan sarà tutta un'altra partita.