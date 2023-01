Verso il Milan: Dybala ok, Abraham a rischio panchina

L'argentino era uscito dal campo per dei problemi fisici, ma contro i rossoneri ci sarà. L'inglese spera di tornare titolare

Dybala sorride e Abraham spera, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Paulo ha postato un video su Instagram durante una sessione di cyclette: è apparso sorridente e concentrato, segnale che i crampi accusati durante la partita contro il Bologna erano solo un momentaneo incidente di percorso. Inoltre ha ringraziato Tammy per il salvataggio sulla linea in Roma-Bologna, un gesto tecnico equiparabile a un gol segnato che potrebbe essere servito a convincere Mou a schierarlo titolare contro il Milan. L'inglese è stato rimpiazzato in attacco da Zaniolo che è apparso a tratti spaesato. Aspetto che può indurre José a tornare all'antico, schierandolo accanto a Dybala sulla trequarti. Sarà titolare Pellegrini, pronto a scalare a centrocampo. Qualche dubbio sulle fasce: a destra c'è Celik, a sinistra è ballottaggio tra Zalewski e Spinazzola.