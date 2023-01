Lutto nel mondo del calcio: è morto Gianluca Vialli

Dopo una dura lotta di 5 anni contro un tumore al pancreas, si è spento Gianluca Vialli. Nato a Cremona il 9 luglio del 1964, aveva 58 anni. L'ex attaccante della Nazionale era ricoverato a Londra dove, durante le feste, lo aveva raggiunto anche la madre. Il 14 dicembre aveva lasciato il ruolo di capo delegazione degli azzurri proprio per potersi dedicare alle cure della terribile malattia: "Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L'obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico -fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio". Dopo Mihajlovic e Pelè, se ne va un altro campione. In coppia con Mancini, ha portato la Sampdoria alla vittoria dello scudetto nel 1991 e alla finale di Coppa dei Campioni l'anno successivo. Sui canali ufficiali della Federazione, Gabriele Gravina scrive: "Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole: Gianluca era una splendida persona e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane. Quello che ha fatto per la maglia azzurra non sarà mai dimenticato".