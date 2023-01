Roma, l’allenamento a Trigoria sotto gli occhi di Mourinho e Pinto

Dopo il successo contro il Bologna, la Roma anche oggi si è allenata a Trigoria per preparare il difficile match di San Siro contro il Milan. Alla seduta odierna ha assistito anche Tiago Pinto che, come mostrato da alcuni scatti pubblicati dal club, ha prima salutato tutta la squadra e poi si è intrattenuto insieme a José Mourinho per un colloquio diretto. Anche oggi Andrea Belotti si è allenato in gruppo. L'ex Torino non è stato convocato per il match contro il Bologna e chissà che non possa tornare, quantomeno in panchina, per la partita di San Siro.