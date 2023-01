Roma, l’omaggio a Vialli: un minuto di silenzio a Trigoria prima dell’allenamento

Il club giallorosso, come mostrato dallo Special One sui social, si è unito al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa dell'ex attaccante di Sampdoria e Juventus

La prematura morte di Gianluca Vialli ha sconvolto nuovamente il mondo del calcio. Tramite lil proprio profilo Instagram, José Mourinho ha mostrato il modo con il quale la Roma ha voluto rendere omaggio all'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. La squadra si è raccolta in un minuto di silenzio all'interno del Centro Sportivo di Trigoria prima di iniziare la consueta seduta d'allenamento. La foto pubblicata sui social, è stata accompagnata da una semplice quanto commovente descrizione: "Siamo tristi Gianluca. Le nostre condoglianze alla famiglia". Con un tweet, la Roma ha anche svelato il discorso fatto proprio dallo Special One prima del raccoglimento: "Lo conoscevo bene e tutti voi che siete andati in Nazionale, lo conoscevate ancora meglio. Sicuramente ci sarà il minuto di silenzio domenica però ne dobbiamo fare uno anche adesso perché penso che lui lo meriti. Ci sono tanti qua che sono amici suoi, penso che merita da noi questo piccolo omaggio". Poi le parole del capitano Pellegrini: "Al di fuori del calcio, ci ha insegnato tanto come persona e come uomo. Oggi non ce l'ha fatta ma dobbiamo tenerlo sempre in vita con i suoi insegnamenti. Personalmente mi ha autato tanto, tutti quanti potevamo imparare tanto da lui. Oggi è un brutto giorno, non ci resta che continuare a renderlo vivo dentro di noi".