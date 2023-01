Primavera, Fiorentina-Roma 1-1 LIVE: Pisilli trova il gol del pareggio

I giallorossi di Guidi tornano in campo contro la Viola di Aquilani. L'obiettivo è continuare ad allungare in classifica

Dopo una lunga pausa di quasi un mese, la Roma Primavera è pronta a tornare in campo. Alle 15 i ragazzi di Federico Guidi affronteranno in trasferta la Fiorentina dell'ex Alberto Aquilani. Nove i punti in classifica che separano le due formazioni. I giallorossi sono in testa (a +4 sulla Juventus seconda) mentre la Viola occupa al momento il sesto posto in classifica con 20 punti.