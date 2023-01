Calciomercato Roma: Juventus su Karsdorp, ma c’è distanza sulla valutazione

Che Karsdorp non rientri più nei piani di Mourinho, è chiaro. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, su di lui resta vivo l'interesse della Juventus. Pinto non vuole scendere sotto i 10 milioni di euro e non farà sconti, come dichiarato qualche giorno fa. L'olandese andrà via solamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. I bianconeri starebbero pensando proprio a quest'ultima formula, ma la valutazione è di 5 milioni, la metà di quella proposta dai giallorossi.