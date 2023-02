Verso Lecce-Roma: Dybala e Wijnaldum in gruppo. Zaniolo vicino al Galatasaray

La Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio a Trigoria in vista della sfida di sabato, ore 18, contro il Lecce. Regolarmente in gruppo Dybala, che ha recuperato dopo la contusione lombare accusata con l'Empoli. Wijnaldum ha svolto un test con la Primavera e potrebbe partire con la squadra per la trasferta di campionato al Via del Mare. Intanto Zaniolo ha accettato il Galatasaray e c'è l'accordo anche sull'ingaggio (3.5 milioni). Il club turco mette sul piatto 20 milioni di euro più 3,5 di bonus per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore della Roma. Il mercato in Turchia chiude mercoledì e la volontà è quella di definire la trattativa. Domani il calciatore potrebbe volare ad Istanbul. Nel contratto dovrebbe esserci anche una clausola rescissoria. Al Galatasaray c’è un ex romanista che aspetta il classe '99. Si tratta di Sergio Oliveira, che avrebbe provato a convincere Nicolò in queste ore. Sulla questione legata a Zaniolo è intervenuto l'ex capitano giallorosso Giuseppe Giannini: "La vicenda non è stata gestita bene da tutte le parti, soprattutto da quella dell'entourage del giocatore".