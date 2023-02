Calciomercato Roma, lo svincolato Isco si offre di nuovo

Zaniolo ha preparato le valigie, per la felicità di molti. Ma non di Mourinho. Lo Special One si ritrova senza un giocatore importante in rosa e nessun sostituto pronto a prendere il suo posto. Il tecnico avrebbe reintegrato Zaniolo ma l’input societario era chiaro e non ha potuto opporsi. A mercato aperto, e con la possibilità di prendere Ziyech, anche Josè era per la cessione. Ma ora si rischia di rimanere col cerino in mano. L’unica possibilità è rappresentata dagli svincolati con un nome su tutti: Isco. Il trequartista spagnolo ha rescisso il suo contratto con il Siviglia dopo appena 4 mesi, 12 partite e 2 assist. L’Union Berlino sembrava a un passo, poi la trattativa è tramontata per problemi legati allo stipendio e l’ex Real si ritrova ora a “piede libero”. Al Siviglia guadagnava un milione netto ma con una serie di bonus che facevano lievitare lo stipendio a poco meno di 5 milioni, la stessa cifra che oggi chiede a chi è pronto a scommettere su di lui. Isco è stato proposto da alcuni intermediari e nel 2013 era una delle stelle del calcio mondiale tanto che il Real Madrid sborsò 30 milioni per prenderlo dal Malaga. In 9 anni coi Blancos ha vinto di tutto e segnato 51 gol in 351 partite. Il 31enne nelle ultime due stagioni ha vissuto però un clamoroso calo di rendimento e già in estate era stato proposto alla Roma. Che oggi avrebbe bisogno di un uomo in più.