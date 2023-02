Zaniolo-Galatasaray, vicina la fumata bianca: visite mediche prenotate – LIVE

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il passaggio di Zaniolo al Galatasaray. Il calciatore ha accettato la destinazione e c'è l'accordo sull'ingaggio (3.5 milioni). La palla adesso passa alla Roma. I giallorossi non si accontentano di 22 milioni e cercheranno in queste ore di far alzare l'offerta del club turco. Il mercato chiude mercoledì e la volontà è quella di chiudere la trattativa.