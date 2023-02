Lecce, ripresa in vista della Roma: personalizzato per Ceesay, Maleh e Blin

Domani mattina è prevista un'altra seduta per la squadra guidata dal tecnico Baroni

Il Lecce è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio in vista della partita di campionato contro la Roma di sabato alle 18. Dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Baroni, riferisce il sito ufficiale del club pugliese, la squadra si è ritrovata al Via del Mare. Ceesay, Maleh e Blin hanno svolto un lavoro personalizzato. Assenti, invece, Dermaku e Pongracic. Domani mattina è prevista un'altra seduta per la squadra giallorossa.