Zaniolo vicino all’addio, ma la lista Uefa non cambia: Solbakken resterà fuori

La probabile cessione di Zaniolo scalda l'ambiente giallorosso. La Roma sta continuando a trattare col Galatasaray e il giocatore ha già accettato la destinazione. Nicolò era stato inserito nella lista Uefa, ma solo per evitare eventuali ripercussioni legali. Solbakken era rimasto fuori poiché era emersa una diversa interpretazione del monte ingaggi rispetto a quanto fatto dalla Roma. Per non incorrere in possibili sanzioni, il club ha dovuto togliere un calciatore. Con l'addio di Zaniolo il norvegese potrà essere inserito? La risposta è no. Infatti il regolamente parla chiaro: "A partire dagli spareggi della fase a eliminazione diretta, un club può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori idonei per le restanti partite della competizione in corso. Tale registrazione deve essere completata entro il 2 febbraio 2023 (24:00 CET). Tale termine non può essere prorogato". L'ex Bodo non sarà a disposizione di Mourinho per l'Europa League. L'unico inserimento in corsa sarà quello di Tahirovic.