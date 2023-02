Zaniolo, contatto con Sergio Oliveira: dopo la Conference puntano alla Super Lig

Da Tirana a Istanbul, per festeggiare di nuovo insieme. Al Galatasaray c’è anche un ex romanista che aspetta Zaniolo. Si tratta di Sergio Oliveira, titolare inamovibile dei giallorossi di Turchia a cui è stato chiesto un parere sul numero 22 romanista. Il portoghese avrebbe sentito in queste ore Zaniolo assicurandogli la bontà del progetto del Galatasaray in cui peraltro giocano anche Icardi, Torreira, Muslera e Mertens. Un bel pezzo di serie A. Oliveira è stato tra i protagonisti della marcia trionfale in Conference League della Roma la scorsa stagione ma a fine anno non è stato riscattato. Il Porto lo ha girato al Galatasaray dove il centrocampista è diventato uno dei punti fermi giocando 21 partite con 3 assist e 2 reti. Ora potrebbe abbracciare di nuovo Zaniolo col quale ha condiviso le gioie post Tirana. E vista il più 9 in classifica nel campionato turco a breve i due potrebbero festeggiare di nuovo.