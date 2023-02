Mourinho, dall’Inghilterra: lo Special One vuole tornare al Chelsea

Non si placano le voci intorno a Mourinho. Il tecnico dopo la vittoria con l'Empoli ha dichiarato che a dicembre poteva andare via. In Inghilterra si parla di un suo ritorno al Chelsea e le parole del giornalista Simon Phillips alimentano le voci: "È vero, l'ho sentito mesi fa e in realtà l'ho riportato sul mio sito perché mi è stato detto che Mourinho si è avvicinato ad alcuni dei potenziali acquirenti del Chelsea quando il club è stato messo in vendita per la prima volta attraverso Jorge Mendes, ovviamente, l'agente che ha buoni legami con Mourinho e Chelsea. Ha detto 'Voglio tornare, se stai pensando a un nuovo manager, voglio tornare per un terzo incantesimo', quindi Mourinho è desideroso di tornare al Chelsea. È vero al 100%". Al momento l'operazione è complicata. Il club di Londra ha confermato Potter nonostante i risultati deludenti e il rapporto da Mourinho e la tifoserie dei Blues non è dei migliori.