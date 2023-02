Roma, Mourinho posta i calzini strappati: “Approvato dalle autorità calcistiche”

Mourinho riaccende i social con un post che è una carrellata di fotografie di calzini da calcio strappati. Non è un mistero che lo Special One ricorra spesso a parole in codice e frecciatine sui media per fa trapelare i suoi pensieri. Anche oggi l'allenatore giallorosso ha acceso la fantasia dei tifosi con degli scatti che ritraggono calze da gioco bucate, si suppone in seguiti a contrasti sul campo. La didascalia riporta: "Bei calzini per il gioco più bello... Approvato dalle autorità calcistiche". In pochi minuti il post ha raccolto moltissimi commenti e disparate teorie. Una tra tutte, l'allusione al "bel gioco", quel bel gioco che molti vorrebbero dalla squadra di Mourinho. Un'altra ipotesi è il richiamo ai calzettoni di Nainggolan, noto per utilizzare questa pratica del taglio all'altezza dei polpacci che non sembra incontrare le grazie dell'allenatore della Roma. Rimandare al Ninja potrebbe alludere alla sua combattività in campo che, come fanno notare alcuni tifosi, è tipica dei giocatori di Mourinho e che i giallorossi faticano a tirar fuori. La menzione alle autorità potrebbe essere legato alle voci sull'inchiesta che vede coinvolto il Manchester City, imputato di aver violato alcune questioni fiscali. I più maliziosi lo riconducono al mercato decisamente deludente della Roma.