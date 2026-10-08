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Verso Como-Roma: Mora in pole. Trigoria, recuperati Wesley e Malen

Mancano meno di 72 ore alla sfida tra Como e Roma e Gasperini continua a studiare le mosse in vista del Sinigaglia. Pellegrini è rientrato dall'infortunio, ma Rodrigo Mora si candida per una maglia da titolare insieme a Malen e Dybala: il portoghese può tornare dal 1' sulla trequarti. Non solo questioni legate alla tenuta fisica: Mora è la carta di Gasperini per contrastare le difese a quattro e rendere la Roma più pericolosa sulla trequarti. Intanto, a Trigoria oggi i giallorossi hanno affrontato la Sorianese in amichevole (vinta 20-0). In campo anche Koné e Mora, recuperati completamente Malen e Wesley che partiranno dal 1' a Como.

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