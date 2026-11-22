La sconfitta per 5-1 contro la Roma sembra destinata a lasciare qualche strascico in casa Parma. Più che la prestazione in sé, a far storcere il naso ai gialloblù sono state alcune decisioni arbitrali. Tra cui il contrasto tra Mancini ed El Bilal Touré al 42'. Il difensore della Roma, in un corpo a corpo con l'attaccante ducale, sembra tirare i capelli al giocatore maliano. Lo stesso El Bilal Touré, oggi, ha deciso di protestare contro la decisione dell'arbitro di non punire il numero 23 giallorosso pubblicato il fermo immagine in una Story su Instagram. Touré ha anche lasciato il commento 'favoritismi' sotto la sua stessa storia. La direzione del match di Sozza, ad ogni modo, ha fatto infuriare anche i romanisti, soprattutto per la pallonata volontaria di Troilo a Malen.