Dopo il pareggio tra Atalanta e Inter, la Capitale può sorridere. Lazio e Roma, infatti, sono le prime due squadre nella classifica della Serie A 2026-27 dopo la dodicesima giornata. I biancocelesti di Gattuso sono primi con 32 punti, seguiti a -2 dai giallorossi di Gasperini. L'ultima volta che le due squadre di Roma erano in vetta alla classifica dopo la decima giornata di campionato, come riporta Cronache di Spogliatoio, era il 20 maggio 2001. Allora la Roma era a +5 sulla Lazio e lo Scudetto, come noto, andò proprio sul petto dei giallorossi, che lo scucirono ai cugini. E la speranza, per tutti i romanisti, è che questo scenario possa ripetersi, ovviamente sempre in favore della Roma.

Lazio e Roma sono rispettivamente prima e seconda dopo 12 giornate: quante chance hanno entrambe di vincere lo Scudetto? 🏆 pic.twitter.com/6q3QLVlQo8 — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) November 22, 2026