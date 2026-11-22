Gian Piero Gasperini e Donyell Malen, sono questi i nomi dei due imperatori della Roma giallorossa. Il primo già al suo primo anno aveva spazzato via critiche e vecchie ruggini con il popolo romanista, conquistandolo a suon di risultati e prese di posizione. Il secondo, arrivato poco più di 11 mesi fa, a suon di gol e record sta riscrivendo la storia del club capitolino. Ma non è finita qui. Perché Gasp e Bobby sono fatti l'uno per l'altro. E i numeri sono incredibili. Mai nessun attaccante allenato da Gasperini in Serie A ha segnato più spesso di Malen, che vanta un gol ogni 85' giocati (26 gol in 30 gare per un totale di 2200'). Retegui ha la seconda migliore frequenza realizzativa, 25 gol all'Atalanta nel 2024-25, uno ogni 96’. Seguono Muriel, una ogni 105’, Lookman, una ogni 151’, e Zapata, una ogni 153’. Appena fuori dai primi cinque Iličić, Malinovskyi e De Ketelaere. C'è poi Scamacca che segnerebbe ogni 122’, ma con 12 gol non raggiunge la soglia di 15 reti per il calcolo di Kickest. E, dall'altro lato della medaglia, Malen non ha mai segnato così tanto con nessun altro allenatore. In giallorosso sono 31 reti in 35 presenze, dopo la tripletta al Tardini Gasp ha superato anche Mark van Bommel con cui Bobby ha siglato 28 reti ma in 67 gare.

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