Meno tre giorni al big match contro il Como. Questa mattina la Roma ha giocato un'amichevole contro la Sorianese, squadra di Eccellenza. Un allenamento congiunto per preparare al meglio la sfida di domenica. In campo anche Koné e Mora, fuori Soulé, Balerdi e Castro che sono tornati ieri e hanno svolto una seduta defaticante. Recuperati Malen e Wesley che si sono messi alle spalle i rispettivi problemi fisici. Non ci sarà, invece, Cristante che è ancora alle prese con un infortunio al ginocchio. Difficile rivederlo in campo anche mercoledì contro il Real Madrid. Al suo posto è pronto de Roon.