Rodrigo Mora scalpita. Con il Portogallo Under 21 ha trovato un gol e un assist in tre partite e domenica contro il Como potrebbe toccare a lui sulla trequarti. Soulé si allenerà per la prima volta col resto del gruppo solamente domani mentre Pellegrini torna dopo sei mesi di stop per infortunio. Il portoghese, quindi, è in vantaggio su tutti e due secondo quanto riportato da Sky Sport. Mora oggi contro la Sorianese è partito titolare, Lorenzo ha giocato nella ripresa. Davanti non si tocca la coppia Malen-Dybala. L'altro dubbio di formazione riguarda la difesa: Ndicka è in vantaggio su Balerdi. In mezzo al campo spazio a de Roon al posto dell'infortunato Cristante.