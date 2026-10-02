Totti, il balletto per i cinquanta anni sulle note di Ligabue è tutto da ridere

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Verso Como: Cristante sarà out per 2-4 settimane. Si scalda De Roon

Si avvicina la sfida del Sinigaglia contro il Como di Fabregas e da Trigoria arrivano brutte notizie per Gasperini: out Cristante per un problema al ginocchio che lo terrà fuori anche dalle prime partite al rientro dalla pausa delle nazionali. Si ipotizza uno stop di 2-4 settimane, al suo posto si scalda De Roon, il fedelissimo di Gasp 'rubato' all'Atalanta negli ultimi giorni di mercato. Intanto arrivano buone notizie per i tifosi giallorossi: quella di Como sarà la prima trasferta libera della stagione. La Roma avrà il supporto della sua gente senza restrizioni al Sinigaglia di Como.

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