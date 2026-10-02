Il Ceo della Roma John Galantic è ospite del Festival dello Sport di Trento insieme a Gasperini e negli ultimi minuti ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sull'inizio della sua avventura alla Roma. "La mia avventura è iniziata al primo giorno di ritiro in Galles, mi butto dentro nel calciomercato pieno, con un collega esigente accanto (Gasperini, ndr). Un battesimo di fuoco, come società non aspettiamo gli altri e andiamo a prendere la palla. Abbiamo lavorato bene sul mercato, sono entrato in un momento positivo dopo il ritorno in Champions".

I tuoi poeti da tifoso della Roma? "Il primo è Totti, tanti momenti di poesia... per me da tifoso il passaggio al volo spalle alla porta che vede solo lui è inspiegabile. Ci sono piccoli momenti, mi viene in mente il derby quando Cafu ha fatto triplo sombrero a Nedved. Anche il vantaggio di Soulé contro l'Atalanta... tanti bei momenti".

Dov'eri quando Falcao era qua? "Ero a Boston. Mi hanno avvertito, prima di Roma-Atalanta, che avrei dovuto controllarmi. Non posso più fare il tifoso ma quando ho visto il gol di Soulé ho perso la testa e non capivo più niente... è questo il bello dello sport".

Com'è lavorare con Friedkin? "Mi hanno colpito per l'entusiasmo in questo progetto. Per un romano è difficile capire l'idea di restare in silenzio ma Dan Friedkin ha creato un impero con diversi settori. Sono stato sorpreso di vedere che più tempo passa e non trovi interviste nemmeno su altri argomenti... è così. Sono riservati e hanno chiesto a me di parlare. Per le partite sono sempre dentro e non fai questi investimenti se non ci credi".

Che cambiamento è stato entrare nella Roma? "Facevo il Ceo di una società del lusso a Milano. Parlavo da anni con i Friedkin e ho deciso che era una sfida troppo appassionante. Questa non è una scelta di carriera, la carriera l'ho fatta. Questa è passione ma non basta, qualche anno fa sarei potuto venire qui. Ci deve essere la convinzione di poter vincere qualcosa. Ho avuto la convinzione dalla proprietà, l'impegno e le risorse per fare qualcosa di grande. Una decisione facile per me".