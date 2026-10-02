Secondo match di fila fuori dai titolari per entrambi i calciatori giallorossi

Redazione
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Tutto pronto per Francia-Italia, una delle grandi sfide di questa pausa delle nazionali. Le due squadre di Zidane e Mancini si affrontano allo Stade de France di Parigi per la Nations League e i due giallorossi convocati, Manu Koné e Gianluca Mancini, partiranno entrambi dalla panchina. Entrambi potrebbero avere una chance a gara in corso.

France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier

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