Totti, il balletto per i cinquanta anni sulle note di Ligabue è tutto da ridere

Tutto pronto per Francia-Italia, una delle grandi sfide di questa pausa delle nazionali. Le due squadre di Zidane e Mancini si affrontano allo Stade de France di Parigi per la Nations League e i due giallorossi convocati, Manu Koné e Gianluca Mancini, partiranno entrambi dalla panchina. Entrambi potrebbero avere una chance a gara in corso.