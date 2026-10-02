I tempi di recupero rischiano di oscillare tra le 2 e le 4 settimane

Redazione
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Bryan Cristante salterà la partita contro il Como per un'infiammazione al ginocchio destro. Per la prima volta da gennaio 2025 il centrocampista non sarà a disposizione a causa di un infortunio. La prossima settimana effettuerà altri esami strumentali per stabilire con certezza i tempi di recupero che rischiano di oscillare tra le 2 e le 4 settimane. Nella migliore delle ipotesi, quindi, Bryan salterebbe la trasferta di Como e la sfida di Champions League contro il Real Madrid di Mourinho. Poi il 17 ottobre è in programma la sfida col Genoa. Tutto rimandato ai prossimi giorni, la certezza è che non ci sarà nelle prime due gare al rientro della lunga sosta per le nazionali. Si scalda de Roon per prendere il suo posto e far coppia con Koné.

Cristante AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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