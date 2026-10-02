Per la prima volta in campionato la squadra di Gasperini avrà i tifosi al seguito senza alcuna restrizione
Verdone: "Roma straordinaria, peccato la sosta. Mancini? Non c'erano tante alternative"
Finalmente una trasferta libera. La Roma si prepara ad affrontare il Como allo stadio Sinigaglia e avrà il supporto dei suoi tifosi fuori casa. Una novità in campionato visto che sono state vietate le trasferte di Lecce e Torino. La vendita libera dei biglietti per il settore ospiti partirà oggi alle 15, con un prezzo di 25 euro a tagliando senza nessuna limitazione riguardo la residenza. La chiusura delle vendite è prevista per le 19 del 10 ottobre o ad esaurimento dei posti disponibili. I tifosi romanisti sono pronti a tornare in trasferta.
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