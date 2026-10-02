Una città in festa in onore di un attaccante che ha riscritto la storia della Bosnia
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È un giorno storico per Edin Dzeko e tutta la Bosnia: l'attaccante ex Roma dice addio alla sua nazionale e a Zenica giocherà la sua ultima partita con la maglia che in carriera ha vestito per 151 volte segnando 73 gol. Il popolo bosniaco a Sarajevo (capitale e città natale di Edin) gli ha dedicato un enorme maglia col numero "11" per omaggiare una carriera incredibile. Una città in festa in suo onore, dove i ćevapčići (piatto tradizionale bosniaco) saranno venduti con undici polpette cilindriche invece che con le classiche 5, 10 o 15.
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