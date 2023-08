Ufficiale Lukaku, Solbakken può salutare. Dybala verso il forfait con il Milan

Dopo il bagno di folla ricevuto ieri a Ciampino, oggi è stato il primo vero giorno da romanista per Romelu Lukaku. Il belga verso le 9:30 ha lasciato il suo albergo di Via Petroselli per raggiungere Trigoria dove ha messo la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi fino a giugno, conosciuto i suoi nuovi compagni e svolto anche il primo allenamento anche se in gran segreto. L'obiettivo è essere almeno tra i convocati per il big match di venerdì contro il Milan. A due giorni dalla sfida con i rossoneri, Mourinho ha dovuto ancor una volta rinunciare a Pellegrini, Spinazzola, Dybala e Renato Sanches. Per il capitano giallorosso e per l'esterno di Foligno non dovrebbe esserci nulla di grave: semplice precauzione con lavoro svolto in palestra. Diverso invece il discorso legato all'argentino che sebbene abbia scongiurato qualsiasi tipo di lesione all'adduttore, rimane ancora in dubbio.Contro il Milan strapperà al massimo una convocazione rinunciando però anche alla convocazione con la nazionale argentina per essere al meglio dopo la pausa. Non ci sarà sicuramente il centrocampista portoghese, fermato da un problema muscolare. Anche il Milan oggi è tornato ad allenarsi sotto lo sguardo attento di Stefano Pioli. Questa mattina i rossoneri hanno svolto prima delle esercitazioni tecniche e poi un lavoro focalizzato sul possesso palla. In seguito, la sessione è continuata con la fase tattica conclusa poi con la partitella a campo ridotto. Il big match in programma venerdì all'Olimpico alle 20:45 sarà diretto da Antonio Rapuano della sezione di Rimini, con Meli e Alassio assistenti. Il IV Uomo sarà invece Massa mentre al Var ci sarà Irrati con Di Vuolo Avar. Con la Roma sono solamente due i precedenti: il successo per 1-0 sull'Udinese a settembre 2021 con gol di Abraham e il pareggio per 1-1, sempre all'Olimpico, contro il Torino lo scorso novembre.