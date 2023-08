Roma, l’allenamento a 2 giorni dal Milan: assenti Pellegrini, Dybala e Spinazzola

La Roma continua a lavorare a Trigoria per preparare al meglio il primo big match stagionale contro il Milan (a punteggio pineo in classifica). Anche questa mattina i giallorossi sono scesi in campo per la consueta seduta d'allenamento mattutina. José Mourinho ha dovuto ancora una volta fare a meno di Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola e Paulo Dybala. Per il capitano giallorosso e per l'esterno di Foligno non dovrebbe esserci nulla di grave: semplice precauzione con lavoro svolto in palestra. Diverso invece il discorso legato all'argentino che sebbene abbia scongiurato qualsiasi tipo di lesione all'adduttore, rimane ancora in dubbio per la sfida contro i rossoneri. I giallorossi che ritroveranno lo Special One in panchina (squalifica scontata), sono ancora alla caccia dei primi 3 punti stagionali dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana e la sconfitta esterna contro il Verona.